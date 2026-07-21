I giocatori dell’Argentina sono tornati a casa dopo la finale della Coppa del Mondo, ricevendo un omaggio da parte dei tifosi. Durante l’evento, si è parlato molto di Lionel Messi, anche se lui non era presente. Secondo fonti, il calciatore potrebbe continuare a rappresentare l’Argentina in futuro, nonostante la delusione per la sconfitta in finale.

2026-07-21 10:13:00 Giorni caldissimi in redazione! Ieri sera i giocatori dell’Argentina sono tornati a casa per un ricevimento da eroi, anche se tutti i discorsi riguardavano un uomo che non era presente: Lionel Messi. Messi è rimasto negli Stati Uniti dopo la sconfitta nella finale di Coppa del Mondo di domenica contro la Spagna nel New Jersey, ed è tornato a casa sua a Miami invece di unirsi ai suoi compagni di squadra sulla carta di ritorno a Buenos Aires. Si prevede che il 39enne trascorrerà alcuni giorni nel sud della Florida prima di tornare nella sua città natale di Rosario per vedere suo padre Jorge, che soffre di una malattia sconosciuta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi probabilmente CONTINUERÀ a giocare per l’Argentina dopo il crepacuore della Coppa del Mondo

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