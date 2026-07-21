Un internista, figura centrale nella sanità, ha svolto un ruolo chiave nella gestione di casi complessi, coordinando diagnosi e trattamenti. La sua attività si concentra sulla cura di adulti con patologie multiple, spesso coinvolgendo più specialisti. La professione richiede competenze trasversali e un approccio globale, anche se rimane poco conosciuta al pubblico. La prossima puntata di un programma televisivo approfondirà le funzioni e l’importanza di questa figura medica.

La medicina interna è una delle colonne portanti della sanità, eppure è anche una delle specialità meno conosciute. Nella prossima puntata di “Dottor Podcast”, il podcast di Panorama dedicato al mondo della medicina il professor Nicola Montano, primario del Policlinico di Milano, ci spiega perché la figura dell’internista è sempre più centrale: è il medico che mette insieme tutti i pezzi del puzzle, soprattutto quando un paziente convive con più malattie. La puntata è già disponibile sulle varie piattaforme dove ascoltate i vostri podcast oppure sul sito Panorama.it. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’internista: il regista della medicina

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Il medico del futuro non vede solo il sintomo, vede lintera persona.

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