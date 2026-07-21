L'intelligenza artificiale ha già modificato i metodi di apprendimento, anche se non pensa come un essere umano. Fin dagli anni Cinquanta, scienziati come Turing e McCarthy hanno iniziato a sviluppare le basi di questa tecnologia. Da allora, sono stati fatti progressi significativi, portando l'AI a integrare strumenti e processi in vari settori. La sua presenza è ormai evidente in molte applicazioni quotidiane, influenzando le modalità di acquisizione delle competenze e delle informazioni.

A partire dagli anni Cinquanta, figure pionieristiche come Alan Turing e John McCarthy hanno posto le fondamenta di ciò che oggi chiamiamo intelligenza artificiale (e che da adesso in poi indicherò con le iniziali inglesi AI, per brevità). Da allora, il concetto stesso di AI si è trasformato più volte, adattandosi alla varietà di obiettivi che ha assunto nel tempo. Parallelamente all’evoluzione delle strategie algoritmiche che hanno dato origine all’attuale approccio al machine learning, la comunità scientifica ha continuato a interrogarsi su quanto fosse realistico o ambizioso il traguardo dell’intelligenza artificiale. Seguendo questa prospettiva, l’AI è stata interpretata in molte forme diverse, in base agli scopi perseguiti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale non pensa ancora come noi, ma ha già cambiato l’apprendimento

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Il NUOVO Social dove le Intelligenze Artificiali PARLANO tra LORO - Verità o buffonata

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