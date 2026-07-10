Luciano Floridi ha affermato che l’intelligenza artificiale possiede solo una comprensione limitata, paragonabile a quella di una caffettiera, sottolineando che l’AI non pensa. Ha inoltre dichiarato che l’essere umano è l’unico a possedere vera intelligenza e che, con lo sviluppo di tecnologie avanzate, si sta perdendo la capacità di pensare autonomamente. L’intervista si concentra sulla differenza tra intelligenza umana e artificiale e sulle implicazioni di questa distinzione.

Intervista a Luciano Floridi Che cosa significa essere umani quando l’intelligenza non è più soltanto umana? «Veramente l’intelligenza è una faccenda tutta umana. Le macchine agiscono con successo senza l’intelligenza che a noi servirebbe per ottenere lo stesso risultato. È quello che ho definito il divorzio fra l’agire e il capire. Il mio telefono risolve problemi difficilissimi e gioca a scacchi molto meglio di me, ma ha la comprensione di una caffettiera. Sarebbe meglio leggere l’AI come “Agency without Intelligence”. Chiamare questa tecnologia “intelligente” è una scorciatoia linguistica, come parlare di “cavalli vapore”. Resta il fatto che è uno strumento straordinario. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luciano Floridi: «L'intelligenza artificiale ha la comprensione di una caffettiera: l'AI non pensa e noi stiamo smettendo di farlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stiamo usando lintelligenza artificiale… o è lei che sta cambiando noi

Notizie e thread social correlati

Colleferro. Unitre. Interessante conferenza del presidente Giuseppe Torti su “L’Intelligenza Artificiale: Oltre il mito, verso la comprensione”Il 19 maggio, presso l’Aula di Alta formazione della Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”, si è tenuta una conferenza incentrata sull’intelligenza...

Medtronic, dall'intelligenza artificiale alla robotica: "Così stiamo rivoluzionando la sanità"Medtronic ha annunciato a Milano il passaggio da produttore di dispositivi medici a Healthcare Technology Company.

Temi più discussi: Luciano Floridi: L'intelligenza artificiale ha la comprensione di una caffettiera: l'AI non pensa e noi stiamo smettendo di farlo; Addio compiti a casa? Luciano Floridi: O cambiamo la scuola o ChatGPT ci prenderà in giro tutti; Luciano Floridi: l’intelligenza artificiale non esiste (per nostra fortuna); Il filosofo a libro paga delle grandi aziende di AI: coscienza critica o comodo diversivo?.

Riscopriamo l'ONTOLOGIA per capire l'IA | FILOSOFIA con Luciano Floridi reddit

Addio compiti a casa? Luciano Floridi: O cambiamo la scuola o ChatGPT ci prenderà in giro tuttiProvate a pensarci. Fino a pochi anni fa, se volevate un parere su un acquisto su eBay o una diagnosi medica, vi affidavate all'esperienza umana o alla vostra ricerca. Oggi, invece, molti di noi tiran ... orizzontescuola.it

Luciano Floridi: l'Intelligenza Artificiale è una partita aperta per l'EuropaLa partita dell'intelligenza artificiale è ancora aperta. È questo il messaggio del filosofo Luciano Floridi, fondatore e direttore del Centro di etica digitale dell'Università di Yale, alla ... quotidiano.net