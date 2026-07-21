L' intelligenza artificiale entra nelle sponsorizzazioni del pallone

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova piattaforma chiamata Football Sponsor 360 permette di valutare il valore di una sponsorizzazione in Serie A in 48 ore. La presentazione è stata fatta da Palazzi, che ha spiegato come il sistema consenta di misurare rapidamente il ritorno economico delle sponsorizzazioni sportive. La tecnologia utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati di mercato e le performance delle sponsorizzazioni.

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Palazzi presenta la piattaforma Football Sponsor 360: "Ora possiamo misurare il valore di mercato di una sponsorship di Serie A in 48 ore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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