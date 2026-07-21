L' intelligenza artificiale entra nelle sponsorizzazioni del pallone

Notizia in breve

Una nuova piattaforma chiamata Football Sponsor 360 permette di valutare il valore di una sponsorizzazione in Serie A in 48 ore. La presentazione è stata fatta da Palazzi, che ha spiegato come il sistema consenta di misurare rapidamente il ritorno economico delle sponsorizzazioni sportive. La tecnologia utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati di mercato e le performance delle sponsorizzazioni.