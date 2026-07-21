L’Intelligenza Artificiale e il lavoro | i salari crescono del 62% per chi possiede competenze umane Ecco le professioni e le abilità più richieste dal mercato

I salari per chi possiede competenze umane sono aumentati del 62% nel 2026, secondo il rapporto di PwC. L'analisi di oltre un miliardo di annunci lavorativi rivela che le professioni più richieste sono quelle legate alle capacità interpersonali e alla creatività. Le competenze più richieste includono problem solving, comunicazione e gestione delle risorse umane. Le aree di maggiore domanda sono quelle che richiedono un'interazione umana diretta e l'uso di competenze non automatizzabili.

Come sta cambiando il mondo del lavoro sotto la spinta dell'Intelligenza Artificiale? Per scoprirlo, diamo un'occhiata ai dati del 2026 Global AI Jobs Barometer pubblicato da PwC, che ha analizzato oltre un miliardo di annunci lavorativi nel mondo. Ne emerge un quadro affascinante per i nostri studenti: la tecnologia non sta cancellando il fattore umano, al contrario, lo sta valorizzando in modo inaspettato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Intelligenza artificiale e futuro del lavoro. Tema svolto per la maturità 2026

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