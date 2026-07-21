Lingotti d’oro dentro alla valigia bloccati in aeroporto

In aeroporto, sono stati sequestrati lingotti d’oro nascosti in una valigia. Le operazioni sono state condotte da Finanzieri e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno fermato un passeggero con una quantità di oro da investimento. Il valore totale del materiale sequestrato ammonta a circa due milioni di euro. L’intervento rientra in controlli di routine sui beni di valore in transito. I lingotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Fiumicino, 21 luglio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, unitamente ai funzionari dell’ Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno eseguito il sequestro amministrativo di una quota di oro da investimento per un controvalore di 2.210.415 euro presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. Il provvedimento ha interessato 12 lingotti d’oro puro, dal peso complessivo di oltre 62 chilogrammi, per un valore totale stimato superiore a 8 milioni di euro. Il metallo prezioso è stato individuato nel corso delle ordinarie attività di controllo sui flussi di passeggeri in arrivo, quando le Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino e il personale di ADM hanno sottoposto a ispezione i bagagli di due viaggiatori provenienti dalla Spagna. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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