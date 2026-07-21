In tutta Italia, un’infrastruttura digitale garantisce le stesse opportunità delle grandi città. A Borgorose, la fibra FTTH ha permesso a un’azienda di aprire una sede e creare circa 90 posti di lavoro. Questa esperienza dimostra come le infrastrutture digitali possano influire sull’economia locale.

La storia di Borgorose, dove la disponibilità della fibra FTTH ha consentito a un’azienda di aprire una sede operativa e creare circa 90 posti di lavoro, è la dimostrazione concreta che le infrastrutture digitali possono incidere sull’economia reale. "Quando un’impresa può contare su una rete affidabile e ad alte prestazioni - spiega Stefano Mazzitelli, direttore Commerciale Open Fiber (sopra in foto) - anche un piccolo borgo può diventare attrattivo per nuovi investimenti". Quanto può contribuire la fibra a contrastare lo spopolamento? "Moltissimo. Oggi lavoro, formazione, servizi pubblici e impresa dipendono sempre più dalla qualità della connessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’infrastruttura digitale garantirà in tutte le località d’Italia le stesse opportunità delle grandi metropoli

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