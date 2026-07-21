linea per campi lite politica tra sindaco e pd

La posa della prima pietra della linea 4.1 della tramvia ha riacceso il dibattito a Campi, dove il tema del finanziamento rimane caldo. La decisione di non finanziare la linea 4 ha suscitato forti reazioni politiche e ha alimentato tensioni tra il sindaco e il Partito Democratico. La questione divide le forze politiche locali, con alcune parti che criticano la scelta di non investire nel progetto.

Come era prevedibile, la notizia della posa della prima pietra della linea 4.1 della tramvia ha riacceso il dibattito anche a Campi. E’ ancora fresca, infatti, la ‘ferita’ del definanziamento della 4.2 dai fondi Pnrr. Ma, soprattutto, è ancora incerto il suo futuro, visto che ancora non c’è niente di certo su un eventuale, nuovo finanziamento con un fondo ministeriale. Nonostante l’ottimismo del presidente Giani. Non a caso dopo la notizia di sabato del via ai lavori e degli 800 giorni di cantiere previsti per la 4.1, soprattutto sui social è stato un susseguirsi di parole e pensieri in libertà. Chi prova a metterci un punto è il sindaco di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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