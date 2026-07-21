Durante la finale dei Mondiali 2026, conclusa con la vittoria della Spagna, si è tenuto l’Halftime show, un’esibizione musicale in playback. La performance ha suscitato critiche per la sua natura pre-registrata, considerata un’americanata. La cerimonia si è svolta nel mezzo della partita, attirando l’attenzione per la scelta di utilizzare l’audio preregistrato. La finale si è giocata domenica, con la nazionale spagnola che ha conquistato il titolo mondiale.

L’ennesima americanata è stata l’Halftime show in una partita di calcio, anzi, di più nella finale dei Mondiali 2026 che si sono conclusi domenica con la vittoria della Spagna (Olè). Le esibizioni musicali nell’intervallo fra un tempo e l’altro di un incontro sportivo sono abitudini mutuate dal Super Bowl, veri e propri eventi, sia per gli artisti scelti che per la risonanza che accompagnano i mini concerti. In una finale dei mondiali, però era la prima volta. E non può stupire che siano stati proprio gli Stati Uniti a imporre questa innovazione, prontamente accettata dal presidente della Fifa Gianni Infantino che si annoiava a vedere una partita di calcio per intero. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - L’Halftime show durante la finale dei Mondiali, un’americanata in playback

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Il primo HALFTIME SHOW dei MONDIALI: promosso o bocciato

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