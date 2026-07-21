Un tribunale ha condannato a risarcire l’ex sciatrice per la morte della figlia, affermando che avrebbe potuto salvarsi. La famiglia ha dichiarato che i soldi non sono ancora stati assegnati, ma saranno destinati ad aiutare chi ne ha bisogno. La decisione mira a dare un senso alla perdita e a prevenire future tragedie simili.

“Non abbiamo ancora deciso a chi destinare quei soldi, ma vogliamo che possano aiutare chi ne ha bisogno. Solo così la morte di Viola potrà avere un senso e forse potrà evitare che una tragedia simile colpisca altre famiglie”. A raccontarlo al Corriere della Sera è Marina Piller, ex fondista della Nazionale italiana, che a sette anni dalla morte della figlia torna a parlare del dolore vissuto insieme al marito. La piccola Viola morì nella notte del 10 luglio 2019 durante il parto all’ospedale di Tolmezzo, in provincia di Udine. Nei giorni scorsi il Tribunale civile ha condannato l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale a risarcire la famiglia con una somma superiore agli 800mila euro. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - L’ex sciatrice Marina Piller risarcita per la morte della figlia Viola. “Avrebbe potuto salvarsi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Bastavano pochi minuti e oggi Viola sarebbe con noi”: il dolore di Marina Piller, l’ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonataUn'auto ha investito una neonata, provocandone la morte pochi minuti dopo il parto.

Temi più discussi: Bastavano pochi minuti e oggi Viola sarebbe con noi: il dolore di Marina Piller, l’ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata; Marina Piller, l'ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata in ospedale: Li daremo in beneficenza. Per salvarla bastavano 3 minuti e un cesareo; Il dramma di Marina Piller: Mia figlia morta per un errore medico, nessuno mi ha mai chiesto scusa; L'ex sciatrice Marina Piller risarcita per la morte della figlia Viola. Avrebbe potuto salvarsi.

La figlia neonata morì, l'ex sciatrice Marina Piller risarcita con 800 mila euro: Li daremo in beneficenza x.com

Il dolore dell'ex sciatrice Marina Piller: Viola è nata e l'hanno portata via senza spiegazioni. Le scuse per la sua morte? Dopo sette anni non sarebbe la stessa cosaL'atleta risarcita con 800 mila euro. I soldi a un progetto per persone con disabilità: Subito dopo il parto ce la portarono via senza dirci nulla. Ne parlo perché non succeda più ... corrieredelveneto.corriere.it

Marina Piller, l'ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata in ospedale: Li daremo in beneficenza. Per salvarla bastavano 3 minuti e un cesareoIl viaggio da Sappada a Tolmezzo, la piccola Viola in sofferenza respiratoria per oltre un'ora: Ho ricevuto la stessa assistenza che ha avuto mia nonna ottant’anni fa. Non deve succede più ... corrieredelveneto.corriere.it