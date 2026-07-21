Quasi duecento giocatori hanno raggiunto l’Adriatic Golf nel fine settimana prendendo parte alle gare in calendario. Sabato 18 il via con la tappa del circuito Absolute Travel Belek, che premierà i migliori delle finali nazionali con un viaggio in Turchia. L’ex calciatore Michele Paramatti – il difensore che ha vestito le maglie del Bologna e della Juventus – ha vinto la gara con 73 colpi, due oltre il par, staccando il pass per la finale. Con lui Giulia Binazzi (41), Giovanni Canducci (40) e Silvia Solfrini (41) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Hanno dovuto accontentarsi dei premi di giornata Marco Mellina Gottardo (39), Andrea Vannacci (38) e Lorenzo Melchiorri (41), sui secondi gradini dei podi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex calciatore Paramatti protagonista sui green di Cervia

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