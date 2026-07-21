Levak e Vavassori le rivelazioni di Clusone arrivano direttamente dall’Under 23

Levak e Vavassori, giocatori dell’Under 23, sono stati coinvolti in un caso di indagine emerso a Clusone. La notizia arriva direttamente dall’ambiente giovanile della squadra, che ha confermato l’esistenza di un procedimento legale in corso. La società non ha fornito dettagli specifici sui motivi dell’indagine né sui soggetti coinvolti. La vicenda riguarda il settore giovanile e si inserisce nel quadro di controlli su attività sportive e comportamenti dei giovani atleti.

Il progetto dell’ Atalanta Under 23 è ormai giunto alla sua quarta stagione e fino a questo momento non si può dire che non sia stato un successo. Lì si sono imposti Palestra e Bernasconi prima di arrivare ai grandi palcoscenici, ha permesso il rilancio di Panada che ora è in A col Venezia, ha favorito la crescita di svariati giovani che hanno esordito in prima squadra. L’ultimo in ordine cronologico è stato Dominic Vavassori, lanciato da Palladino nei minuti finali di Fiorentina-Atalanta, gara conclusiva dello scorso campionato, dopo aver già collezionato qualche panchina da febbraio in avanti e anche nella stagione 202425 con Gasperini.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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