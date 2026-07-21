L’estate è pop | MINISO lancia YOYO il nuovo must-have da collezione

Da 361magazine.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, MINISO ha presentato la collezione YOYO, una serie di piccoli personaggi destinati a diventare oggetti da collezione. Questi nuovi collectible toys si aggiungono alla tendenza di chi raccoglie oggetti legati a uno stile di vita, come sneakers o vinili. La linea YOYO si inserisce in un mercato in espansione, dove il marchio si conferma come protagonista internazionale.

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La nuova collezione. C’è chi colleziona sneakers, chi vinili e chi, sempre più spesso, piccoli personaggi capaci di raccontare uno stile di vita. È il fenomeno dei collectible toys, un universo che continua a crescere e che trova in MINISO uno dei suoi protagonisti globali. Il brand lifestyle, diventato negli anni un punto di riferimento della pop culture contemporanea, sceglie l’estate per accendere i riflettori su YOYO, uno dei character originali più amati della sua galassia creativa. Colorato, ironico e immediatamente riconoscibile, YOYO incarna i valori che guidano il marchio: energia, positività, condivisione e divertimento. Non sorprende quindi che sia diventato uno dei personaggi più fotografati e condivisi dalla community internazionale di appassionati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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