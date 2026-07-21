L’estate è pop | MINISO lancia YOYO il nuovo must-have da collezione
Durante l’estate, MINISO ha presentato la collezione YOYO, una serie di piccoli personaggi destinati a diventare oggetti da collezione. Questi nuovi collectible toys si aggiungono alla tendenza di chi raccoglie oggetti legati a uno stile di vita, come sneakers o vinili. La linea YOYO si inserisce in un mercato in espansione, dove il marchio si conferma come protagonista internazionale.
La nuova collezione. C’è chi colleziona sneakers, chi vinili e chi, sempre più spesso, piccoli personaggi capaci di raccontare uno stile di vita. È il fenomeno dei collectible toys, un universo che continua a crescere e che trova in MINISO uno dei suoi protagonisti globali. Il brand lifestyle, diventato negli anni un punto di riferimento della pop culture contemporanea, sceglie l’estate per accendere i riflettori su YOYO, uno dei character originali più amati della sua galassia creativa. Colorato, ironico e immediatamente riconoscibile, YOYO incarna i valori che guidano il marchio: energia, positività, condivisione e divertimento. Non sorprende quindi che sia diventato uno dei personaggi più fotografati e condivisi dalla community internazionale di appassionati. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Notizie e thread social correlati
POP MART entra negli smartphone: HONOR trasforma Molly nel nuovo feticcio tech da collezionePop Mart ha collaborato con HONOR per lanciare una linea di smartphone che integra la figura di Molly, il personaggio dei collezionabili dell’azienda...
Low cost autobiografico: Bad Bunny lancia una collezione con Zara e veste l’Estate 2026Il cantante noto come Bad Bunny ha annunciato una collaborazione con il marchio di abbigliamento Zara, creando una collezione low cost.