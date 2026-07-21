L' Eredità Summer | Marco Liorni prova a inseguire con grande eleganza La ruota della fortuna ma la Rai doveva svegliarsi prima

I giochi - che partono dalla Scossa e arrivano fino alla Ghigliottina - si susseguono in maniera rapida e fresca, intervallati ogni tanto da qualche balletto e, forse, da un eccessivo ricorso all'AI nelle grafiche - a un certo punto, per esempio, vediamo Marco Liorni nei panni di Galileo Galilei con tanto di sottopancia a indicare che quell'immagine è stata generata dall'Intelligenza Artificiale. Tralasciando il fatto che L'Eredità Summer ci ha messo un po' a debuttare vista la presenza dei Mondiali, gli ascolti del debutto non brillano, non superando il 18.1% di share (2.946.000 spettatori) contro il 27.3% (4.466.000 spettatori) della Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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