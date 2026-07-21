Il sindaco di Bologna ha dichiarato che la manifestazione si è svolta in due piazze diverse. Il Partito Democratico ha espresso ringraziamento, chiedendo di non concentrare l’attenzione sugli scontri. Dopo i danni causati durante la protesta, il primo cittadino e il partito hanno cercato di distanziarsi dalle violenze avvenute. La piazza era stata convocata in memoria di un uomo deceduto durante un arresto.

Il giorno dopo la devastazione di Bologna a seguito della piazza convocata dal sindaco Matteo Lepore, il Pd e lo stesso primo cittadino provano a deresponsabilizzarsi, smarcandosi dalle violenze compiute per Abderrahim Fakim, il 42 morto durante un arresto. Una vera guerriglia urbana ha distrutto la città, causato danni a cittadini, Comune e attività commerciali subito dopo il presidio in piazza del Nettuno, che si è poi trasformato in un corteo. Per Lepore “ieri Bologna ha visto due piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna. C'erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lepore si smarca: "C'erano due piazze". E il Pd choc lo ringrazia: "Non spostare i riflettori sugli scontri"

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