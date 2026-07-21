Leone XIV | non le armi atomiche ma il disarmo genera la pace

Da vaticannews.va 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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LEONE XIV «Pace a voi!»: è stato questo il primo saluto che Gesù Risorto ha rivolto ai suoi apostoli (Gv 20,19). Questo è anche il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo: la pace. Quel dono, però, non avveniva “a buon mercato”: il corpo glorioso del Maestro di Nazaret mostrava le piaghe della Passione. Egli ha attraversato l’odio, la violenza, il crucifige del mondo. Gesù Cristo ha subito l’ingiustizia, disarmato e disarmante, ed è risorto. L’annuncio evangelico s’inseriva e s’inserisce nella storia. Oggi come duemila anni fa. La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Pope leo xiv march Pray for disarmament and peace

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