Dopo il fischio finale dei Mondiali di calcio, si sono verificati numerosi episodi di caos tra tifosi e partecipanti. Sono stati segnalati insulti, spintoni e azioni di aggressione, con alcuni che hanno pianto o pregato nel disordine generale. Durante l’evento, un uomo ha cercato di inserirsi in una foto storica. Al quinto minuto di recupero del secondo tempo supplementare, la squadra spagnola conduceva 1-0 nella finale maschile.

Aggressioni, insulti, pianti, una preghiera nel marasma generale, Trump che prova a imbucarsi in una foto storica e molto altro Al quinto minuto di recupero del secondo tempo supplementare la Spagna stava vincendo 1-0 la finale dei Mondiali maschili di calcio. L’Argentina ha provato a pareggiare per l’ultima volta. Emiliano “Dibu” Martínez, il portiere, ha fatto un lancio lungo verso l’area della Spagna, i cui difensori però hanno respinto il pallone. L’arbitro sloveno Slavko Vincic ha quindi fischiato la fine della partita. La Spagna ha iniziato a esultare, l’Argentina invece l’ha presa molto male, e poi è successo un po’ di tutto: aggressioni fisiche tra i giocatori, insulti, oltraggi, pianti, persino preghiere nel caos più totale e un presidente (indovinate quale) che prova a infilarsi nella prima foto della Spagna con la coppa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’enorme caos dopo il fischio finale dei Mondiali di calcio, fotogramma per fotogramma

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