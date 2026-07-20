mondiali 2026 esplode la gioia dei tifosi a madrid al fischio finale

Notizia in breve

A Madrid, i tifosi della Spagna hanno festeggiato al fischio finale della finale dei Mondiali 2026, vinta dalla nazionale spagnola con un risultato di 2-0 contro l’Argentina. La partita si è conclusa con la vittoria della Roja, scatenando l’entusiasmo tra gli spettatori presenti. La gioia si è manifestata con applausi e urla di festa, mentre i supporter celebravano il successo della squadra nazionale.