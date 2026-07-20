Mondiali 2026 esplode la gioia dei tifosi a Madrid al fischio finale
A Madrid, i tifosi della Spagna hanno festeggiato al fischio finale della finale dei Mondiali 2026, vinta dalla nazionale spagnola con un risultato di 2-0 contro l’Argentina. La partita si è conclusa con la vittoria della Roja, scatenando l’entusiasmo tra gli spettatori presenti. La gioia si è manifestata con applausi e urla di festa, mentre i supporter celebravano il successo della squadra nazionale.
A Madrid esplode la gioia dei tifosi della Spagna al fischio finale della finale vinta dalla Roja contro l’Argentina 2-0 al termine dei supplementari. In migliaia si erano radunati davanti a un maxi-schermo nel centro della capitale per assistere alla partita disputata al Met Life Stadium in New Jersey, che ha dato la seconda Coppa del mondo alle Furie Rosse. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Spagna campione del mondo, esplode la gioia dei tifosi a Madrid
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