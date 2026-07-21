È stato annunciato il nuovo set LEGO® Ideas dedicato a X-Files, che riproduce l’iconica serie sci-fi in mattoncini. In un video promozionale, Gillian Anderson ha rivestito i panni dell’Agente Scully, tornando a interpretarla per questa occasione. Il set celebra il debutto della serie in versione LEGO, con dettagli che richiamano le atmosfere e i personaggi dello show. L’annuncio è stato diffuso ufficialmente e il prodotto sarà in vendita prossimamente.

Annunciato il nuovo set LEGO® Ideas The X-Files. Per celebrare il debutto dell'iconica serie sci-fi in mattoncini, l'attrice Gillian Anderson è tornata a vestire i panni dell'Agente Speciale Dana Scully in uno speciale video promozionale. Amanti di X-Files questa news è per voi. Il leggendario show sci-fi degli anni '90 diventa finalmente un set LEGO Ideas da 1.478 pezzi e a fare da testimonial per il lancio ufficiale l'attrice Gillian Anderson è tornata a vestire con umorismo i panni dell'Agente Scully in breve corto promozionale. il Gruppo LEGO, in collaborazione con Disney Entertainment, ha annunciato che il set, contrassegnato dal codice... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - LEGO e Gillian Anderson annunciano il set di X-Files: la verità è là fuori ed è fatta di mattoncini

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