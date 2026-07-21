Lecce rifiutata un' offerta per Banda dall' Arabia Saudita

Il Lecce ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita per Banda, proveniente dall'Al-Fateh. Il club saudita, che si è classificato undicesimo nello scorso campionato, aveva proposto un trasferimento. Nessun dettaglio sull'importo o sulle condizioni dell'offerta.

Lameck Banda è finito nel mirino della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Lecce avrebbe rifiutato un'offerta proveniente dall'Al-Fateh, club che ha chiuso all'undicesimo posto nello scorso campionato saudita. I giallorossi hanno ritenuto troppo bassa la cifra proposta e considerano Banda un elemento fondamentale della rosa. Il classe 2001 dovrebbe arrivare in ritiro nelle prossime ore dopo alcuni problemi burocratici relativi al visto sul passaporto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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