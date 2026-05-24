Lecce-Genoa diretta la sblocca Banda | esplode il Via del Mare

Banda ha segnato il gol che ha sbloccato la partita tra Lecce e Genoa. La rete ha portato il punteggio sul 1-0 e ha provocato una reazione di entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio. La partita si è svolta in 90 minuti, con momenti di tensione e di esultanza, influenzando il risultato finale.

Lecce-Genoa, in 90 minuti il paradiso o l'inferno. Una serata, una notte, una partita, una stagione intera. Al Via del Mare, davanti a quasi 30mila spettatori (c'è il tutto esaurito, neppure un biglietto ancora in vendita), l'ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco affronta quella di Daniele De Rossi e del vice Guillermo Giacomazzi (bandiera leccese). Al Lecce basta vincere per salvarsi. Sull'altro fronte Cremonese-Como: i grigiorossi devono vincere e sperare che i salentini invece non lo facciano per salvarsi. In caso di arrivo a pari punti sarebbe spareggio (andata a Lecce, ritorno a Cremona). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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