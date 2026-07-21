Le ultime Mercato spunta lo spagnolo Yepes Oggi test con la Sampierana
Nel primo test stagionale, il Cesena ha sconfitto la Rappresentativa Alto Savio con otto gol segnati. L’ex fantasista della nazionale, ora allenatore, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e spera che l’atteggiamento mostrato venga replicato nel secondo incontro. Oggi alle 17 si svolgerà un nuovo test, questa volta contro la Sampierana, sempre ad Acquapartita. Nei giorni precedenti, si è anche fatto strada il nome di un calciatore spagnolo, Yepes.
Otto gol alla Rappresentativa Alto Savio nella prima uscita del Cesena targato ’Alino’ Diamanti. L’ex fantasista della nazionale si è detto contento di quanto visto sabato scorso e spera che l’atteggiamento del gruppo venga replicato questo pomeriggio, alle 17, nel secondo test contro la Sampierana, sempre ad Acquapartita. Nella prima uscita stagionale non sono stati impiegati i neo acquisti Caprini e Schirone, rimasti in palestra per un lavoro differenziato. La speranza è di poterli vedere all’opera oggi. Mister Diamanti ha già potuto tracciare un primo bilancio dopo il primo impegno. I suoi hanno seguito alla lettera i principi imposti durante la prima settimana di ritiro, mostrando sempre un atteggiamento propositivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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