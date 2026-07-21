Nel primo test stagionale, il Cesena ha sconfitto la Rappresentativa Alto Savio con otto gol segnati. L’ex fantasista della nazionale, ora allenatore, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e spera che l’atteggiamento mostrato venga replicato nel secondo incontro. Oggi alle 17 si svolgerà un nuovo test, questa volta contro la Sampierana, sempre ad Acquapartita. Nei giorni precedenti, si è anche fatto strada il nome di un calciatore spagnolo, Yepes.

Otto gol alla Rappresentativa Alto Savio nella prima uscita del Cesena targato ’Alino’ Diamanti. L’ex fantasista della nazionale si è detto contento di quanto visto sabato scorso e spera che l’atteggiamento del gruppo venga replicato questo pomeriggio, alle 17, nel secondo test contro la Sampierana, sempre ad Acquapartita. Nella prima uscita stagionale non sono stati impiegati i neo acquisti Caprini e Schirone, rimasti in palestra per un lavoro differenziato. La speranza è di poterli vedere all’opera oggi. Mister Diamanti ha già potuto tracciare un primo bilancio dopo il primo impegno. I suoi hanno seguito alla lettera i principi imposti durante la prima settimana di ritiro, mostrando sempre un atteggiamento propositivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime. Mercato, spunta lo spagnolo Yepes. Oggi test con la Sampierana

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