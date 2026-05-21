Il tecnico portoghese, dopo un’esperienza negativa al Milan, ha trovato una nuova opportunità alla guida del Lione, dove si è subito messo in evidenza. La Juve ha deciso di non proseguire con lui, optando per altre soluzioni tecniche. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando il tecnico senza un ruolo nel calcio italiano. Nel frattempo, si fanno largo voci su un possibile interessamento di altri club, ma niente di concreto è stato ancora annunciato.

Il tecnico si è rilanciato alla guida del Lione dopo la fallimentare esperienza al Milan La Juve lo ha praticamente scaricato. È fuori dal progetto, sul mercato dunque in vendita dopo una sola stagione. Come si dice in questi casi, basta e avanza. Una mano ai bianconeri potrebbe darla Paulo Fonseca. Sì, proprio l’ex allenatore del Milan. La Juve lo ha fatto fuori. E spunta Paulo Fonseca: le ultiime (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Il portoghese si è rilanciato alla grande dopo la fallimentare avventura sulla panchina rossonera. Nonostante le enormi difficoltà, con il club a un passo dal baratro, Fonseca ha portato il Lione fino al quarto posto che vale il playoff Champions di agosto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve lo ha fatto fuori. E spunta Paulo Fonseca: le ultime

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