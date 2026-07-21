Durante una diretta radiofonica, il direttore artistico di Radio Deejay ha condiviso pubblicamente un messaggio critico ricevuto da un ascoltatore riguardo alle radio in esterna d'estate. Linus ha commentato che queste attività non sono vacanze, ma una scelta benefica per tutti. In risposta alle critiche, ha espresso insofferenza, sottolineando che non si tratta di un “villaggio turistico” e che non dà fastidio ascoltare voci felici.

“Le radio in esterna? Non sono vacanze, ma una scelta che fa bene a tutti”. Anche il bonario Linus s’arrabbia. Come riporta il sito Fmworld, in una delle ultime dirette radio, il direttore artistico di Radio Deejay ha condiviso in pubblico il messaggio critico ricevuto da un ascoltatore. Al centro della rimostranza c’era l’uso sempre più frequente, durante l’estate, di trasferire le emittenti radiofoniche dagli studi di città alle località di mare o nelle piazze o per eventi. Nel commento, come ha riportato Linus, l’ascoltatore accusava le radio di vivere un mood da “villaggio vacanze” nei mesi estivi, sostenendo che il clima nei programmi era “poco professionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le radio in esterna d’estate? Altro che mood da ‘villaggio turistico’, non sono vacanze ma una scelta che fa bene a tutti. Dà forse fastidio sentire una voce felice?”: la rabbia di Linus dopo le critiche di un ascoltatore

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