Le nostre pillole di lettura di metà luglio il libro giusto al momento giusto

A metà luglio, sono stati condivisi quattro nuovi titoli che hanno suscitato emozioni diverse, tra divertimento, commozione e riflessione. Questi libri si aggiungono ai precedenti consigli di maggio, giugno e inizio luglio. La selezione comprende opere che hanno lasciato un segno, offrendo letture adatte a vari momenti e stati d’animo. Nessuna analisi approfondita, solo suggerimenti pratici per chi cerca il libro giusto al momento giusto.

Dopo i consigli di maggio, quelli di giugno, e i primi di luglio, altri quattro libri che ci hanno colpito, emozionato, divertito, fatto piangere, ridere o riflettere. Quattro consigli, quattro pillole di lettura e. libertà Una pillola di lettura per. sorridere amaramente sul lato peggiore di ognuno di noi. I convitati di pietra di Michele Mari (Einaudi, vincitore del Premio Strega 2026) Il libro vincitore del premio Strega è un racconto intriso di humour noir che mette in risalto la parte peggiore di ognuno di noi. Una riffa organizzata alla prima cena post maturità di un gruppi di liceali del Berchet di Milano (lo stesso dove ha studiato lo scrittore): il patto di vedersi ogni anno, per una cena, e contestualmente versare una somma che andrà ad alimentare un montepremi finale destinato ai tre sopravvissuti della classe. 🔗 Leggi su Dilei.it

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