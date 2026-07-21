le migliori pistole massaggianti per prenderti cura dei tuoi muscoli prima e dopo lo sport

Sono disponibili diverse pistole massaggianti per il recupero muscolare prima e dopo l’attività sportiva. Questi dispositivi sono progettati per alleviare tensioni e migliorare la circolazione, con vari modelli che offrono differenti livelli di intensità e caratteristiche. Le pistole sono generalmente dotate di testine intercambiabili e di batterie ricaricabili. La scelta dipende dalle esigenze individuali e dall’uso previsto, senza che vi siano specifici requisiti legali o tecnici obbligatori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le pistole massaggianti sono quel tipo di alleato che vorresti avere quando il giorno dopo l’allenamento le gambe decidono di ricordarti ogni singolo squat fatto. O quando cerchi di abbassarti per allacciare le scarpe e capisci che, forse, in palestra ti sei lasciato prendere un po' troppo dall'entusiasmo. Perché allenarsi è divertente, ma i muscoli possono chiederti il conto nei giorni successivi. Ed è proprio qui che entrano in scena le pistole massaggianti: grazie alle percussioni ad alta frequenza aiutano a sciogliere le tensioni muscolari e ad attenuare la sensazione di indolenzimento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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5 errori da non fare con la pistola massaggiante

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