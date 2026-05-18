la guida di gq alla skincare per iniziare a prenderti davvero cura della tua pelle

Una guida di GQ dedicata alla skincare offre consigli pratici per iniziare a prendersi cura della pelle. La selezione dei prodotti inclusi viene effettuata dai redattori di GQ Italia, che scelgono articoli considerandone la qualità e l’efficacia. Quando si acquista uno di questi prodotti tramite i link di vendita presenti nel testo, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione. La guida si rivolge a chi desidera conoscere meglio le basi per una corretta routine di cura della pelle.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Puoi iniziare a capire che cos'è veramente la skincare quando incominci a collegarla a quello che succede sulla tua faccia durante la giornata. La rasatura fatta di fretta che lascia la pelle calda e un po’ irritata, la doccia dopo cui senti tirare sulle guance, la lucidità che arriva sempre nello stesso punto verso metà pomeriggio. Non sono dettagli casuali, sono segnali. Il problema è che di solito si ignorano e si passa direttamente ai prodotti, come se bastasse sceglierne uno random per sistemare tutto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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