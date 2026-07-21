LE INFRASTRUTTURE NON SI MISURANO SOLO DA COME SI COSTRUISCONO MA DA COME SI CONSERVANO

In Italia, il patrimonio di infrastrutture comprende ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, porti e reti stradali, frutto di decenni di lavori. Questi elementi sono considerati un patrimonio strategico pensato per sostenere la crescita economica futura. La manutenzione e la conservazione di queste strutture sono fondamentali quanto la loro costruzione.

L'Italia è il Paese delle grandi infrastrutture. Ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, porti e reti stradali rappresentano un patrimonio strategico costruito nel corso di decenni e destinato a sostenere la crescita economica dei prossimi anni. Oggi, però, la sfida non è soltanto realizzare nuove opere: è soprattutto preservare quelle esistenti, renderle più sicure, più efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di un Paese che cambia.La manutenzione programmata, il monitoraggio continuo e la progettazione evoluta sono diventati elementi centrali delle politiche infrastrutturali. Ogni investimento produce valore solo se accompagnato da competenze tecniche in grado di garantire qualità, affidabilità e durabilità delle opere nel tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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