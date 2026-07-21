Nel settore delle biblioteche, ci sono circa 13.000 iscritti. Le donne tendono a leggere più degli uomini e tra i generi preferiti ci sono i gialli. La discussione tra digitale e cartaceo continua a essere presente, nonostante molti abbiano chiarito che le diverse versioni, inclusi gli audiolibri, offrono più opzioni ai lettori. Tuttavia, alcune persone insistono nel vedere le due modalità come opposte, anche se non è così.

Voi non potete immaginare il fastidio che provo quando leggo articoli in cui il digitale viene posto come antagonista al cartaceo. Ero convinta che anche i più turdi avessero capito che grazie alle due versioni, diciamo tre con l’audiolibro, i lettori hanno più scelta, purtroppo c’è chi ancora continua a sottolineare questa inesistente battaglia. Inoltre, c’è un dato che mi rattrista: nell’ultimo decennio i lettori sono sempre diminuiti, però è stabile il numero delle persone che frequentano regolarmente le biblioteche. Secondo l’ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane, nel 2024, erano più di 13mila. E poi negli ultimi anni si è sviluppato l’accesso online, ovvero è possibile scaricare gli ebook sul proprio dispositivo e leggerli da casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le donne leggono di più, gialli tra i preferiti, 13mila iscritti in biblioteca: una fotografia della lettura

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