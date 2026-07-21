Le Bollestrabelle di Thomas Goodman arriveranno giovedì 23 luglio ad Arezzo, con spettacoli previsti a Tortaia e Pieve a Maiano. Durante l’evento, grandi e bambini potranno assistere a dimostrazioni di bolle di sapone, creando atmosfere di festa e divertimento in piazza. Le iniziative sono aperte al pubblico e si svolgeranno nel pomeriggio.

ARezzo, 21 luglio 2026 – . Feste in piazza per tutta la famiglia con la magia delle bolle di sapone. Appuntamenti giovedì 23 luglio a Tortaia e a Pieve a Maiano. Le bolle fanno il bis. Doppio appuntamento con la magia delle bolle di sapone e il teatro di strada di Thomas Goodman protagonista dello spettacolo “Bollestrabelle”, in un invito alle famiglie e ai più piccoli tra gli spettatori. Il primo appuntamento si terrà presso il CAS Tortaia di Arezzo giovedì 23 luglio alle ore 17:30. Sempre nella giornata di giovedì 23, alle ore 21:15, lo spettacolo si sposterà a Pieve a Maiano nel Comune di Civitella in Val di Chiana. I due appuntamenti, ad ingresso gratuito, sono inseriti rispettivamente nella rassegna di teatro per bambini di Arezzo Smart Festival e nel Festival delle Musiche, entrambi a cura di Officine della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Le Bollestrabelle di Thomas Goodman arrivano ad Arezzo e Pieve a Maiano

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