le alte temperature aumentano il rischio di trombosi

Le temperature elevate durante le ondate di calore aumentano il rischio di trombosi. L'esposizione prolungata al caldo provoca stress termico, che può favorire la formazione di coaguli nel sangue. Le persone più a rischio sono anziani e soggetti con patologie croniche. È importante evitare l'esposizione diretta al sole e mantenere una buona idratazione. Non ci sono dati che collegano direttamente il caldo a un aumento immediato dei casi, ma le condizioni di stress termico possono contribuire al rischio.

COME PREVENIRLE. Le ondate di calore prolungato sottopongono l’organismo ad un forte stress termico. Si tratta di un rischio da non sottovalutare. La trombosi, infatti, è la formazione di un coagulo (il trombo) nel sangue. Questa è una condizione pericolosa perché, nel caso di trombosi venosa, il distacco di un frammento del trombo può risalire fino a un’arteria polmonare, causare un’embolia e portare alla morte. Nel caso di trombosi arteriosa, il trombo può provocare infarto cardiaco o ictus cerebrale. Prestare attenzione ai fattori di rischio della trombosi diventa un gesto importante. Cominciando dal caldo che ha varie correlazioni con il formarsi di questi eventi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Il caldo aumenta il rischio di infarto Disidratazione, coaguli e aritmia

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