La rassegna “Letture Musicali” si conclude con il concerto della violoncellista Giada Campanelli, organizzato dall’Associazione Le 7 Note presso la Biblioteca Città di Arezzo. L’evento, che si terrà il 21 luglio 2026, rappresenta il finale della serie di spettacoli estivi. L’ingresso costa un euro e l’appuntamento è l’ultimo prima della pausa estiva.

Arezzo, 21 luglio 2026 – La rassegna estiva “Letture Musicali”, curata dall’Associazione Le 7 Note presso la Biblioteca Città di Arezzo (Via del Pileati 12, ingresso 1 €), giunge al suo ultimo concerto prima della pausa estiva. L'appuntamento conclusivo è in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19,00 con “Il canto del violoncello” e vede protagonista la giovane e talentosa violoncellista toscana Giada Campanelli, con un programma che spazia tra pagine di Bach, Prokofiev e Cassadó. Giada Campanelli, nata nel 2003, ha iniziato a studiare violoncello alla scuola media ad indirizzo musicale Mazzini di Livorno con il M° Gian Paolo Perigozzo, conseguendo il I premio assoluto al concorso nazionale musicale città di Porcari e il I premio alla Rassegna musicale nazionale “Città di San Vincenzo” come solista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le 7 Note, gran finale di “Letture Musicali” con il concerto della violoncellista Giada Campanelli

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