Le 7 Note nell’ambito della rassegna Letture Musicali va in scena Ultime da Macondo tributo a Gabriel García Márquez

Mercoledì 15 luglio alle 19, le 7 Note presenteranno “Ultime da Macondo”, un tributo a Gabriel García Márquez nell’ambito della rassegna Letture Musicali. L’evento si terrà ad Arezzo e vedrà sul palco Alessandra Bedino e Alessandro Moretti.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Le 7 Note, mercoledì 15 luglio, alle ore 19,00, nell’ambito della rassegna Letture Musicali va in scena Ultime da Macondo, tributo a Gabriel García Márquez c on Alessandra Bedino e Alessandro Moretti. La rassegna estiva Letture Musicali alla Biblioteca Città di Arezzo, a cura dell’Associazione Le 7 Note, entra nel vivo con due serate speciali, le ultime due prima della pausa estiva. Il primo appuntamento Ultime da Macondo è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 19,00 presso la Sala Turini (con ingresso dal Chiostro della Biblioteca) dove la voce narrante di Alessandra Bedino sarà affiancata dalla fisarmonica di Alessandro Moretti per un omaggio al genio di Gabriel García Márquez. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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