L'avvocato dei poliziotti ha dichiarato che in un Paese civile non bisogna aver paura. L’avvocato rappresenta due agenti di polizia coinvolti in un’indagine della Procura, che sta esaminando i fatti legati alla morte di un uomo avvenuta domenica. Oltre ai poliziotti, sono indagati anche quattro sanitari per omicidio colposo. Le autorità stanno conducendo accertamenti sul caso, che coinvolge vari professionisti sanitari e forze dell’ordine.

Bologna, 21 luglio 2026 - "Credo che in un Paese civile non bisogna avere paura". Così l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due agenti di polizia su cui la Procura sta svolgendo accertamenti (modello 45 bis), così come sui quattro sanitari intervenuti, per omicidio colposo dopo la morte di Abderrahim Fakir domenica. "Gli agenti colpiti da quanto successo”. "I due agenti, due ragazzi giovani di 23 e 28 anni, hanno agito correttamente, secondo la procedura. Certo, sono rimasti tragicamente colpiti da quanto accaduto domenica, hanno visto morire una persona davanti ai loro occhi, e sono rimasti scossi anche dalla prese di posizione anche estreme che ne sono seguite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L'avvocato dei poliziotti contro il sindaco di Bologna: "Bisogna giocare sulla propria pelle, non su quella degli altri"

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