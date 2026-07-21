Un limite di velocità di 70 kmh è stato installato sulla SS76 tra l’Interporto e Monsano, in corrispondenza di un autovelox fisso. La modifica del limite da 110 a 70 kmh è stata applicata improvvisamente, senza preavviso. La presenza dell’autovelox in quella zona ha generato discussioni, poiché alcuni considerano questa misura come un abuso. La variazione di limite riguarda la tratta tra l’ingresso dell’Interporto e l’uscita di Monsano, in direzione Fabriano.

Un crollo improvviso del limite di velocità da 110 a 70 kmh lungo la SS76, proprio in corrispondenza dell’ autovelox fisso tra l’ingresso dell’Interporto e l’uscita di Monsano (direzione Fabriano). A sollevare il caso è Giovanni Strologo, referente del Comitato per il rispetto del Codice della Strada. Lui parla di "un palese abuso". "Dal 2014 con il nostro comitato e il supporto di diversi legali abbiamo fatto spegnere diverse postazioni e vinto numerosi ricorsi ad Ancona, Osimo, Senigallia e non solo – spiega Strologo –. Ma quanto sta accadendo sulla SS76 è un fenomeno mai visto prima. La strada non presenta alcuna criticità o elemento che giustifichi un taglio improvviso di ben 40 chilometri orari, per poi tornare al limite ordinario di 110 kmh subito dopo il velox. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’autovelox a 70 all’ora sulla 76 tra Interporto e Monsano è un abuso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox, Poli rilancia: ora due dispositivi sulla Tangenziale OvestDue autovelox sono già attivi sulla Tangenziale Est di Lecce, mentre altri due sono pronti per essere installati sulla Tangenziale Ovest, in attesa...

Spread Btp Bund a 76 punti base, rendimenti al 3,70% per i titoli italianiLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si mantiene a 76 punti base, invariato rispetto a ieri.