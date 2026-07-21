Latina schiera le guardie ecologiche contro l’abbandono dei rifiuti | requisiti e domande

Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). La richiesta si rivolge agli Enti del Terzo Settore e mira a coinvolgere volontari qualificati per contrastare l’abbandono di rifiuti. Sono specificati i requisiti necessari e le modalità di presentazione delle domande. L’iniziativa si inserisce nel progetto di tutela ambientale promosso dall’amministrazione comunale.

Latina, 21 luglio 2026 – Il Dipartimento Ambiente del Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore (Ets) per selezionare volontari in possesso della qualifica di Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). L’iniziativa ha l’obiettivo di affiancare la Polizia Locale e gli ispettori ambientali dell’azienda speciale Abc per potenziare le attività di controllo sul rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti e contrastare il degrado urbano su tutto il territorio comunale. L’avviso, redatto in conformità con la normativa regionale (L.R. n. 162025 e Regolamento Regionale n. 32026), mira a stipulare convenzioni con un massimo di tre Enti del Terzo Settore iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Latina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attivate le isole ecologiche ?smart?, obiettivo: aumentare la differenziata e contrastare l'abbandono dei rifiutiSono state attivate le prime isole ecologiche intelligenti in diverse zone della città.

Palermo, tornano le fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti: già accertati oltre 1.300 casiDa circa dieci giorni, le fototrappole sono state riattivate per monitorare le aree di Palermo e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti.