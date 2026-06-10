Due operai sono deceduti nel Veneziano mercoledì 10 giugno, entrambe le vittime colpite da malore sul luogo di lavoro. I decessi sono avvenuti nelle zone di Scorzè e Concordia Sagittaria. I sindacati hanno evidenziato come le alte temperature e i ritmi di lavoro intensi possano aver contribuito ai decessi, chiedendo maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza e alle misure di prevenzione.

SCORZÈCONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA) - Due lavoratori sono morti oggi, mercoledì 10 giugno, nel Veneziano. Un operaio di 55 anni è stato colpito da un infarto appena rientrato dal turno di lavoro alla Veritas, la società veneziana che fornisce servizi ambientali. Il secondo decesso si è registrato poco dopo in uno stabilimento della San Benedetto a Scorzè, dove un 48enne originario del Bangladesh si è accasciato a terra dopo aver avuto un malore: anche per lui i soccorsi sono stati inutili. Nello stabilimento della San Benedetto a Scorzè Nello stabilimento della San Benedetto a Scorzè, l'operaio di 48 anni si è accasciato a terra davanti ai colleghi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Due operai morti per malore nel Veneziano», i sindacati lanciano l'allarme: focus su ritmi e caldo

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