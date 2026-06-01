2 Giugno a Roma | strade chiuse bus deviati e stop alla metro Colosseo

Martedì 2 giugno, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica, le strade di Roma saranno chiuse al traffico e i bus deviati. La metro Colosseo sarà inattiva. La cerimonia ufficiale si svolgerà alla presenza del Capo dello Stato e delle principali autorità. Le chiusure e le deviazioni riguarderanno diverse vie centrali della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante l’evento. La circolazione dei mezzi pubblici subirà variazioni fino a fine giornata.

Roma, 1° giugno 2026 – Martedì 2 giugno, per le celebrazioni dell’80esimo Anniversario della Repubblica, in programma la consueta cerimonia alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Previsto anche un omaggio alla Tomba del Milite Ignoto. Scattano le consuete disposizioni di sicurezza nell’area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. Previste temporanee chiusure al traffico e deviazioni per la viabilità pubblica, privata e tpl. Orari delle chiusure. Lunedì primo giugno, per la prova dell’inno nazionale, tra le 14 e le 15:30 sarà chiusa (anche ai bus) via dei Fori Imperiali. Le linee Atac 51, 75, 85, 87 e 118 devieranno e transiteranno al Circo Massimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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