L’Argentina di Messi ha subito una sconfitta pesante, eliminata dalla Copa America dopo aver perso contro il Brasile. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-0, con gol segnati nel primo tempo. La squadra argentina ha mostrato difficoltà a trovare il gol, nonostante alcune occasioni create. La sconfitta ha portato i tifosi a esprimere delusione e frustrazione sui social, mentre il Brasile festeggiava la vittoria in campo.

Ce l’hanno fatto, e non era semplicissimo considerata l’aura (la parola più in voga tra i giovani al monento: aura) di Leo Messi. “Se i più acerrimi nemici dell’Argentina – scrive Matthew Syed sul Times – avessero ingaggiato una brillante agenzia di pubbliche relazioni per ideare una campagna volta a diffamare e avvelenare l’immagine pubblica globale del paese, non sarebbero riusciti nemmeno ad avvicinarsi a ciò che l’Argentina ha fatto a se stessa. La nazionale di calcio ha raggiunto una finale importante – un traguardo che nominalmente dovrebbe suscitare plauso e gioia – e ha scatenato contro di essa una reazione da parte del mondo neutrale che raramente ho visto in quasi trent’anni di giornalismo sportivo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Argentina di Messi ha fatto il miracolo: è riuscita a farsi schifare da chiunque

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Argentina Team and Scaloni EMOTIONAL Hug to Messi After 2 Assist vs England

Notizie e thread social correlati

Il rigore sbagliato e un palo, poi il miracolo: Messi salva l’Argentina dall’eliminazione e vola ai quarti di finaleLionel Messi ha segnato un rigore e colpito un palo prima di realizzare un gol decisivo, permettendo all’Argentina di qualificarsi per i quarti di...

Leggi anche: “Ecco come ha fatto”. BigMama, la trasformazione: così è riuscita a dimagrire

Temi più discussi: La Ultima de Leo Messi con l'Argentina ai Mondiali: tramonto di un'epoca nelle foto più iconiche; La finale più amara di Messi: ha pianto da solo in campo. Ma l'addio può aspettare: il post senza saluti è un indizio. Punta le Olimpiadi 2028 e il Mondiale 2030; Mondiali 2026: la leggenda di Messi non vale la seconda stella, Argentina ko in finale; Due assist di Messi, gol di Lautaro al 92’: l’Argentina ribalta l’Inghilterra (2-1) e vola in finale.

L'Argentina torna a casa (senza #Messi): l'accoglienza di Buenos Aires è impressionante x.com

Spagna x Argentina. Chi vince? La gioventù di Yamal, o l'esperienza di Messi? Su chi punteresti? reddit

Argentina, ma come hai giocato? Numeri shock, ne fa le spese anche Messi. L'Equipe duro: Sarebbe servita una rapinaSi può perdere sì, ma provando almeno a giocare. L'Argentina, uscita distrutta dalla finale con la Spagna, non lo ha fatto ed ha giustamente perso. Le Furie Rosse hanno letteralmente dominato e vinto ... sportmediaset.mediaset.it

Spagna-Argentina è stata l'ultima di Lionel Messi in un Mondiale: dalle critiche al trionfo in Qatar, ma l'epilogo è amaroLa finale persa contro la Spagna rappresenta l'ultimo atto del fuoriclasse dell'Argentina, alla sesta partecipazione: spesso criticato, Leo si è unanimemente meritato il paragone con Maradona. msn.com