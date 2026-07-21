Lamine Yamal ha pubblicato sui social media un messaggio ironico rivolto all’Argentina, riferendosi alla finale della Coppa del Mondo come “l’evento dell’anno”. La Spagna, attraverso commenti e meme, ha preso di mira la partita, coinvolgendo anche altri utenti online. La pubblicazione di Yamal ha attirato attenzione sui canali digitali, dove si sono moltiplicati i commenti e le reazioni degli spettatori. La scena si è sviluppata in un contesto di scherzi e battute tra tifoserie.

2026-07-20 23:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lamine Yamal ha puntato il dito contro un cartello che prendeva in giro Leandro Paredes dell’Argentina mentre la Spagna festeggiava la sua aspra vittoria nella finale di Coppa del Mondo davanti a circa due milioni di tifosi a Madrid lunedì. Scherzando a bordo di un autobus che trasportava la squadra spagnola a una cerimonia nella capitale, Yamal e compagni di squadra, incluso Fabian Ruiz, hanno riso mentre mostravano un cartello che chiamava lo scioccante alterco post-partita di Paredes con Gavi “l’evento dell’anno”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lamine Yamal trolla l’Argentina mentre la Spagna prende in giro la finale della Coppa del Mondo: “Evento dell’anno”

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Report Reveals Lamine Yamal Faced Most Racist Abuse in Spain 2025

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