Lamine Yamal saluta così i reali di Spanga | il momento con Re Felipe è virale

Notizia in breve

Dopo la vittoria della Spagna nella finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina, la squadra è stata ricevuta dalla famiglia reale. Tra i momenti condivisi online, si nota il saluto di Lamine Yamal a Re Felipe. La scena è diventata virale sui social media. Il giovane calciatore ha interagito con il monarca durante l'incontro ufficiale. La cerimonia ha visto la presenza di varie personalità e ha celebrato il trionfo della nazionale.