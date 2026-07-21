Lamine Yamal saluta così i reali di Spanga | il momento con Re Felipe è virale
Dopo la vittoria della Spagna nella finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina, la squadra è stata ricevuta dalla famiglia reale. Tra i momenti condivisi online, si nota il saluto di Lamine Yamal a Re Felipe. La scena è diventata virale sui social media. Il giovane calciatore ha interagito con il monarca durante l'incontro ufficiale. La cerimonia ha visto la presenza di varie personalità e ha celebrato il trionfo della nazionale.
Dopo la vittoria della Coppa del Mondo grazie alla vittoria per 1-0 sull'Argentina, la nazionale spagnola è stata ricevuta dalla famiglia reale. L'attenzione del web si è concentrata su Lamine Yamal, che ha salutato così Re Felipe. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Lamine Yamal trying the name pronunciation challenge is too funny (via Lamine.Yamal/TT)
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