Un video virale mostra Lamine Yamal che cerca di pronunciare correttamente i nomi dei calciatori più noti del mondo in una sfida su TikTok. Nel clip, il giovane calciatore fatica a completare la prova, generando numerosi commenti online. La clip ha attirato l’attenzione degli utenti, diventando rapidamente trending. Nessuna altra informazione sul contesto o sulle reazioni è stata fornita.

È virale il video di Lamine Yamal che tenta di completare la sfida di un filtro TikTok. L'obiettivo è pronunciare correttamente i nomi dei calciatori più famosi del globo. Tutto perfetto, fino a che. non arriva il suo nome! Secondo il filtro, Lamine non riesce a pronunciarlo correttamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lamine Yamal non sa pronunciare il suo nome? Il video è virale

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Lamine Yamal cant pronounce his own name

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Lamine Yamal sventola la bandiera palestinese: il calcio non è neutroDurante una partita, un giovane calciatore ha sollevato una bandiera palestinese, attirando l’attenzione sui social e nelle cronache sportive.

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No le andaba la lapicera a Lamine Yamal y Messi le salvó la firma x.com

La gente qui guarda Lamine Yamal? reddit

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