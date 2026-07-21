È stato ufficializzato il ritorno della serie televisiva con Alessio Vassallo nel ruolo dell’ispettore Mimmo Dodaro. La fiction, che narra il mondo del lavoro attraverso le indagini del protagonista, farà parte dei nuovi palinsesti Rai. La conferma arriva con l’annuncio dei programmi in arrivo, senza specificare la data di messa in onda. La serie prosegue così la sua narrazione, mantenendo il focus sulle vicende dell’ispettore Dodaro.

L’annuncio dei nuovi palinsesti Rai conferma il ritorno della fiction con Alessio Vassallo protagonista. La serie continuerà a raccontare il mondo del lavoro attraverso le indagini dell’ispettore Mimmo Dodaro. Per le anticipazioni sulla trama bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali dei prossimi mesi. È arrivata la conferma che molti spettatori aspettavano. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai è stato annunciato ufficialmente che L’altro ispettore tornerà con una seconda stagione. La fiction, che nella sua prima esperienza televisiva ha saputo conquistare una parte del pubblico grazie a un’impostazione diversa rispetto ai classici polizieschi, proseguirà quindi il proprio percorso con nuovi episodi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - L’Altro Ispettore 2: ufficiale il ritorno di Mimmo Dodaro su Rai!

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