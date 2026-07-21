Il caso della trasferta cinese del direttore generale dell’Agid sollevato da Formiche.net non può esaurirsi nella dimensione individuale. Il punto, però, è un altro: l’indipendenza tecnologica è diventata una posta strategica pari a quella energetica, e nella corsa all’IA continua a pesare un vantaggio strutturale americano costruito attorno alle sue università. Formiche.net ne ha parlato con Carlo Alberto Giusti, rettore dell’Università degli studi Link e autore di “The American Club”. La presenza del direttore generale dell’Agid alla kermesse di Pechino, avvenuta a sole due settimane dalla firma della Joint Statement of AI Opportunity, ha riportato l’attenzione sul confronto tra modelli e alleanze nell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’alleanza sull’IA è prima di tutto un’alleanza di valori. Parla Giusti (Link)

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CLAN LICCIARDI: La Famiglia che Ha Inventato lAlleanza di Secondigliano | Maria Licciardi

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