L’alleanza sull’IA è prima di tutto un’alleanza di valori Parla Giusti Link

Da formiche.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso della trasferta cinese del direttore generale dell’Agid sollevato da Formiche.net non può esaurirsi nella dimensione individuale. Il punto, però, è un altro: l’indipendenza tecnologica è diventata una posta strategica pari a quella energetica, e nella corsa all’IA continua a pesare un vantaggio strutturale americano costruito attorno alle sue università. Formiche.net  ne ha parlato con Carlo Alberto Giusti, rettore dell’Università degli studi Link e autore di “The American Club”. La presenza del direttore generale dell’Agid alla kermesse di Pechino, avvenuta a sole due settimane dalla firma della Joint Statement of AI Opportunity, ha riportato l’attenzione sul confronto tra modelli e alleanze nell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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