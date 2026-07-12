Un’alleanza tra Italia e Francia sull’industria

Durante il 36° Vertice franco-italiano ad Antibes, i governi hanno annunciato una collaborazione rafforzata sull’industria, con impegni condivisi per promuovere riforme in Europa. Le due nazioni hanno concordato di lavorare insieme su progetti strategici e di coordinare le politiche industriali per favorire lo sviluppo economico e tecnologico. La conferenza ha visto la firma di accordi ufficiali e un’intesa su obiettivi comuni nel settore industriale.

Il 36° Vertice franco-italiano di Antibes è stato un evento significativo per la cooperazione tra Italia e Francia, che ha avuto subito riscontro nell’azione comune dei nostri governi nel processo di riforme in Europa. In questo contesto si svolgerà mercoledì prossimo al ministero delle Imprese e del Made in Italy il “tavolo della moda”, in cui insieme presenteremo il percorso per realizzare un Patto Italia-Francia sulla moda, come è evidenziato anche dal protocollo di intesa sottoscritto dalla Camera nazionale della moda e dalla “Fédération de la Haute Couture et de la Mode” francese, proprio in occasione del vertice di Antibes. Patto che possa poi diventare un modello anche in altri comparti in cui già si riscontra un ecosistema industriale comune. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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