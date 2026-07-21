Venti famiglie di Malalbergo sono rimaste senza energia elettrica dopo un furto di rame. I ladri sono entrati nelle cabine di distribuzione, causando un blackout. L'intervento di riparazione è ancora in corso e non sono stati comunicati tempi di ripristino. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Un risveglio dal sapore amaro, quello di ieri, per una ventina di nuclei familiari di Malalbergo che si sono trovati senza luce. Quello che all’inizio, in via Canaletto in frazione Casette, sembrava un guasto tecnico dovuto al forte temporale che si era abbattuto sulla zona, si è poi rivelato un blackout dovuto al furto, presumibilmente avvenuto nella notte, di quasi un chilometro di cavi dell’elettricità. Si presume che i cavi siano stati trafugati per poi ricavarne il rame che vi è all’interno. I cittadini, dunque, non appena appurata la situazione hanno avvisato sia le forze dell’ordine locali che l’Enel. I tecnici, sopraggiunti sul posto poco dopo, hanno constatato il furto subito e hanno provveduto a restituire l’elettricità grazie all’installazione di un gruppo elettrogeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri di rame lasciano venti famiglie al buio

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