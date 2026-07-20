Un blackout ha colpito Forte dei Marmi, lasciando senza energia circa 4.000 utenze domestiche e commerciali. La causa principale è stata una forte ondata di caldo che ha portato a un aumento significativo dei consumi elettrici. L’interruzione si è verificata nel pomeriggio e ha interessato diverse zone della città, con alcune utenze rimaste senza corrente per diverse ore. Le autorità stanno verificando le cause e coordinando le operazioni di ripristino.

Forte dei Marmi (Lucca), 20 luglio 2026 – Il caldo eccezionale e la richiesta eccessiva di corrente elettrica hanno lasciato al buio 4000 utenze familiari e commerciali. Il giorno dopo il blackout a Forte dei Marmi, è il sindaco Bruno Murzi a fare chiarezza su quello che è accaduto. Il guasto è iniziato intorno alle ore 13 di ieri, domenica 19 luglio. Cinque sono state le linee di distribuzione che sono state interessate dal guasto. Guasto, che come spiegato dal sindaco in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Forte dei Marmi, ha colpito circa 4000 utenze familiari e commerciali. https:www.lanazione.itvideoforte-dei-marmi-il-sindaco-spiega-le-cause-del-blackout-km409q20 I generatori e i guasti dei cavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blackout Forte dei Marmi, il caldo e i troppi consumi di corrente lasciano 4000 famiglie al buio

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