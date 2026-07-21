LA7 SOTTO CHOC | MORTO DANIELE COMPATANGELO AUTORE SCOOP TRUMP-MELONI

Un corrispondente di La7 da Washington è morto improvvisamente a 50 anni. Era anche presidente dell’associazione dei corrispondenti esteri. La notizia ha provocato grande shock all’interno della televisione, che ha espresso cordoglio attraverso le parole del direttore. La scomparsa improvvisa ha colpito l’intera emittente, lasciando un vuoto tra i colleghi e nel settore giornalistico.

È morto improvvisamente a 50 anni Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington e presidente dell’associazione corrispondenti esteri. Il cordoglio di La7: le parole del direttore Andrea Salerno La notizia della scomparsa improvvisa ha scosso profondamente l’intera emittente. Ad esprimere il dolore di tutta la squadra è il direttore di La7, Andrea Salerno, con un ricordo commosso: ”Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà”. Chi era Daniele Compatangelo e il ruolo alla Casa Bianca A 50 anni, Compatangelo era una delle voci più autorevoli e stimate del giornalismo italiano negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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