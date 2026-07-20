Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington di La7, è morto improvvisamente a New York. La notizia ha causato shock nel mondo del giornalismo italiano. Un mese prima aveva realizzato una telefonata esclusiva con l’ex presidente degli Stati Uniti. Compatangelo aveva lavorato per la rete di Urbano Cairo e si occupava di notizie internazionali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la redazione e il settore giornalistico.

Una tragedia, improvvisa, colpisce La7 e il giornalismo italiano: è morto a New York Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della rete di Urbano Cairo. A stroncarlo a 50 anni un malore improvviso. Solo un mese fa aveva realizzato lo scoop della telefonata a Donald Trump in cui il tycoon attaccava pesantemente Giorgia Meloni, scoop che ha aperto un caso diplomatico tra Italia e Usa che è ancora ben lungi dall'essere chiuso. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti colleghi e amici. Compatangelo era da anni uno dei volti di riferimento del giornalismo italiano negli States, dove aveva costruito una carriera lunga e autorevole, raccontando da vicino la politica americana e i principali eventi internazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Daniele Compatangelo morto all'improvviso, choc a La7: un mese fa la telefonata-scoop a Trump

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Temi più discussi: È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington; Giornalista Daniele Compatangelo trovato morto in casa a Washington, sua intervista-attacco di Trump a Meloni; È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington; È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 dell’intervista a Trump.

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